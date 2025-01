Navalnys Anwälte sind in Russland vor Gericht verurteilt worden. (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

Ein Gericht in der Stadt Petuschki östlich von Moskau verhängte Lagerhaft zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Jahren. Den Verteidigern war die Zugehörigkeit zu einer extremistischen Vereinigung zur Last gelegt worden. Gemeint ist damit der von Nawalny gegründete Fonds zur Bekämpfung von Korruption. Der Kreml-Kritiker war im Februar vergangenen Jahres unter unklaren Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben. Seine Angehörigen werfen Kremlchef Putin Mord vor.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.