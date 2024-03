Russland

Nawalny in Moskau beerdigt - Mehr als Tausend Menschen nehmen unter großer Polizeipräsenz Abschied

Der in Haft gestorbene Kreml-Kritiker Nawalny ist auf dem Borissowskoje-Friedhof in Moskau beigesetzt worden. Zuvor fand ein Trauergottesdienst statt. Trotz massiver Polizeipräsenz versammelten sich am Vormittag mehr als tausend Menschen an der weiträumig abgesperrten Kirche im Südosten der Stadt.