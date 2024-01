Der Putin-Kritiker Nawalny wurde in ein Gefängnis in der russischen Arktis verlegt. (picture alliance / dpa / TASS / Moscow City Court Press Service)

Er befinde sich für sieben Tage in einer Isolationszelle, erklärte Nawalny in einem Onlinedienst. Der Regierungskritiker berichtet regelmäßig von Schikanen durch die Gefängnisbehörden, die ihn wegen angeblicher Verstöße gegen die Regeln immer wieder in Einzelhaft schicken. Laut seiner Sprecherin hat er bereits mehr als 270 Tage in Isolation verbracht.

Ende Dezember war Nawalny in eine abgelegene Strafkolonie in der russischen Polarregion verlegt worden. Während der 20 Tage andauernden Haftverlegung gab es keine Nachrichten von ihm.

Seine Unterstützer vermuten, dass die russischen Behörden versuchen, Nawalny im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im März, bei denen der derzeitige Präsident Putin als Sieger feststeht, noch weiter zu isolieren.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.