Trauer um Nawalny. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Beata Zawrzel)

Die Gruppe erklärte, es sollten alle erscheinen, denen Nawalnys politische Arbeit etwas bedeutet habe. Die Trauerfeier in einer Kirche im südöstlichen Bezirk Marjino findet demnach um 12 Uhr unserer Zeit statt, die Beerdigung zwei Stunden später. Beides will Nawalnys Team live im Internet übertragen. Die russischen Behörden hatten zuletzt auf Trauerbekundungen mit Festnahmen reagiert.

Nawalny war Mitte des Monats in einem Straflager nördlich des Polarkreises aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Das Europäische Parlament machte in einer Resolution des russischen Präsidenten Putin für den Tod verantwortlich. Er sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es in der heute in Straßburg verabschiedeten Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 29.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.