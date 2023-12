Der Putin-Kritiker Nawalny wurde in ein Gefängnis in der russischen Arktis verlegt. (picture alliance / dpa / TASS / Moscow City Court Press Service)

Er sei guten Mutes, teilte er über den Kurznachrichtendienst X mit. Zu seinem Anwalt habe er bereits Kontakt gehabt. Er sei auf einem ungewöhnlichen Umweg in das Lager verbracht worden, erklärte Nawalny. Deshalb habe es so lange Zeit keine Hinweise auf seinen Verbleib gegeben. Er danke all seinen Anhängern für deren Unterstützung. - Die USA zeigten sich erfreut über das Lebenszeichen Nawalnys. Man sei jedoch weiterhin tief besorgt über dessen Wohlergehen, hieß es in Washington.

Das Straflager liegt knapp 2.000 Kilometer von Moskau entfernt und gilt als eines der härtesten Gefängnisse Russlands.

