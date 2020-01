Schwarze Stiefel, lange Ledermäntel und schneidige Haarschnitte - die Ästhetik der Nazis wurde auch immer wieder gerne von Musikern und Filmemachern bereitwillig übernommen. David Bowie zeigte sich in NS-Uniform, Quentin Tarantino stilisierte in "Inglorious Basterds" die Schergen des dritten Reiches als in Teilen feingeistige Männer mit gutem Geschmack.

Fazinierender Faschismus

Die NS-Zeit fasziniert. Im Kinofilm "Jojo Rabbit" ist Hitler des beste Freund eines kleinen Jungen, im Rammstein Video "Deutschland" zeigen sich die Musiker als KZ-Häftlinge, in der Amazon-Serie "The man in the high castle" hat Hitler den Krieg gewonnen und in Nordamerika eine hübsche Dependance eröffnet.

Populäre Phänome verantwortungsvoll nutzen

"Die Faszination am schillernden Bösen, das verliert nie an Aktualität", so Stiglegger. Es sei vor allem wichtig, dass wir Medienprodukte haben, die sehr klar diese ideologischen Komponenten mitdenken lassen, die nicht nur eine reine Ästhetisierung schaffen. Im Bereich der Gothic-Subkultur gibt es einige Projekte, die nur Gefallen erzeugen wollen, und keinen positiven, aufklärerischen Aspekt haben.

"Es wird vielleicht vom Publikum verstanden, aber es schafft eine Gewöhnung an Dinge, die mit historischer Schuld beladen sind." Dennoch sei es wichtig populäre Phänome zu nutzen, um ein Bewusstsein für historische Phänomen aufrecht zu erhalten und einen Zugang zu bekommen, sagte Stiglegger.

"Man muss den Zugang nur verantwortungsvoll bedienen. Wenn man das nur ausbeutet, das schafft eine Gewöhnung an eine Ästhetik des Untergangs, die niemandem mehr hilft."

Marcus Stiglegger: "Nazi Chic und Nazi Trash. Faschistische Ästhetik in der populären Kultur"

Bertz und Fischer, Berlin 2011, 108 Seiten. 9,90 Euro

