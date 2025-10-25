Basketball

NBA-Chef Adam Silver (IMAGO / Agencia EFE / IMAGO / Angel Colmenares)

Am Donnerstag waren Terry Rozier, Spieler der Miami Heat, und Chauncey Billups, Cheftrainer der Portland Trail Blazers, festgenommen worden. Im Rahmen einer umfassenden FBI-Ermittlung wird ihnen vorgeworfen, an illegalen Wetten und Glücksspiel beteiligt gewesen zu sein. Beide kamen inzwischen auf Kaution frei, die Vorwürfe wiesen sie jeweils zurück.

Rozier wird verdächtigt, absichtlich schlecht gespielt zu haben, um Wetten auf seine individuellen Leistungen zu beeinflussen. Er stand bereits 2023 unter Verdacht, Untersuchungen der NBA endeten damals aber ergebnislos. Billups steht nicht im Zusammenhang mit der Einflussnahme auf das sportliche Geschehen. Er soll hingegen bei illegalen Glücksspiel-Veranstaltungen anwesend gewesen sein.

Insgesamt wurden mehr als 30 Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen des FBI richten sich auch gegen Mafia-Familien aus New York City.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.