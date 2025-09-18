Die Journalistin Julia Ruhs (picture alliance/Geisler-Fotopress/Thomas Bartilla)

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erweise sich mit solchen Entscheidungen einen Bärendienst, zitierten mehrere Medien den CDU-Politiker Günther bei einer Veranstaltung in Kiel, die er am Abend mit der betroffenen Journalistin absolviert hatte. Menschen, die den demokratischen Parteien ein bisschen entglitten, fühlten sich durch solche Entscheidungen bestätigt. Eine Demokratie lebe davon, unterschiedliche Meinungen zu respektieren. Auch CSU-Chef Söder sprach von keinem guten Signal für die Meinungsfreiheit, Pluralität und Toleranz.

Die Moderatorin Julia Ruhs soll künftig nur noch beim Bayerischen Rundfunk das Format "Klar" moderieren. Der NDR trennte sich von ihr. Eine Begründung nannte der Sender zunächst nicht. Ruhs gilt als dezidiert konservative Stimme. Medienberichten zufolge sollen sich zahlreiche Kollegen über sie beklagt haben.

