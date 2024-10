Klimareport

Die Forscher schreiben im Fachmagazin BioScience , dass von den 35 untersuchten "planetaren Lebenszeichen" inzwischen 25 einen negativen Rekordwert erreicht haben. So waren die Meere noch nie so warm und so sauer wie im Untersuchungsjahr 2023. Außerdem gab es noch nie mehr Nutztiere - wie Rinder, Schafe und Ziegen - die das Treibhausgas Methan ausstoßen. Und auch die Treibhausgasemissionen sind so hoch wie noch nie.