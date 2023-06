Katholische Kirche

Negativrekord 2022: Mehr als 500.000 Menschen ausgetreten

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten wie noch nie zuvor. Die Deutsche Bischofskonferenz bezifferte die Zahl in einer heute in Bonn veröffentlichten Statistik auf knapp 523-tausend.

28.06.2023