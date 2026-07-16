Rechtsextremist Liebich nach Deutschland ausgeliefert (Hendrik Schmidt/dpa)

Das teilte das sächsische Justizministerium mit. Liebich sei nach der Auslieferung aus Tschechien gestern zunächst in ein Frauengefängnis in Chemnitz gebracht, dann aber in die JVA Zeithain im Landkreis Meißen verlegt worden.

Liebich war im Juli 2023 in Deutschland wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Anschließend ließ er sein Geschlecht von männlich zu weiblich ändern. Kritiker werfen ihm vor, das Recht auf Selbstbestimmung ins Lächerliche ziehen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.