Himalaja-Staat

Aktivisten der Generation Z United demonstrieren im Herbst 2025 in Kathmandu (Archivbild). (Imago / NurPhoto / Safal Prakash Shrestha)

Knapp 19 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Es ist die erste Wahl in dem Himalaya-Staat nach den Massenprotesten vor sechs Monaten, die zum Rücktritt des kommunistischen Regierungschefs führten. Im vergangenen Herbst protestierten vor allem junge Menschen gegen Korruption, Zensur und Vetternwirtschaft . Als die Regierung soziale Netzwerke blockieren wollte, kam es zu Unruhen. Sicherheitskräfte gingen hart gegen Demonstrierende vor. Insgesamt kamen 77 Menschen ums Leben.

Die vorgezogene Wahl zum Unterhaus gilt nun als richtungsweisend und zugleich als Test für den Einfluss der jüngeren Wähler.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.