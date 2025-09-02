Beziehung zu Mitarbeiterin

Der nächste abrupte Führungswechsel in vergleichsweise kurzer Zeit für den Schweizer Konzern Nestlé. (picture alliance / Hans Lucas / Riccardo Milani)

Der Schritt folge auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten romantischen Beziehung Freixes mit einer ihm unterstellten Mitarbeiterin, teilte das Unternehmen mit. Der Verwaltungsrat sah demnach einen Verstoß gegen interne Richtlinien. Weitere Details wurden nicht genannt. Freixe hatte erst vor einem Jahr den Posten des Geschäftsführers übernommen. Auf ihn folgt nun der bisherige Nespresso-Chef Navratil.

Nestlé mit rund 280.000 Beschäftigten ist der größte Lebensmittelkonzern der Welt.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.