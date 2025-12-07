Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Archivbild) (picture alliance | AA | photothek.de | Kira Hofmann)

Die zweite Phase umfasst unter anderem die Entwaffnung der Hamas sowie den Abzug der israelischen Armee aus dem palästinensischen Gazastreifen. Die Hamas ist nach Angaben eines führenden Mitglieds dazu bereit, ihre Waffen einzulagern. Details nannte das Hamasmitglied nicht. Zugleich betonte die Terrororganisation, sie habe ein Recht auf Widerstand.

Israels Generalstabschef Zamir erklärte unterdessen die im Plan vereinbarte Rückzugslinie der israelischen Soldaten im Gazastreifen zu einer neuen Grenze. Er sagte, die sogenannte gelbe Linie werde eine Verteidigungslinie für die Grenzgemeinden in Israel sein - und zugleich eine Angriffslinie. Die Armee hatte sich im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe hinter die gelbe Linie zurückgezogen. Sie ragt bis zu 6,5 Kilometer in den Küstenstreifen hinein.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.