Gaza-Krieg

Nach der versehentlichen Tötung von drei Geiseln durch das israelische Militär kam es zu spontanen Protesten in Tel Aviv. Die Demonstranten fordern neue Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Er fügte hinzu, Israels Offensive im Gazastreifen habe schon im November dazu beigetragen, dass es das erste Abkommen zur Freilassung von Geiseln gegeben habe. Laut Medienberichten vermittelt derzeit das Golfemirat Katar erneut zwischen Israel und der Hamas, um die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen.

Netanjahu beharrt auf hartem Vorgehen im Gazastreifen

Netanjahu bekräftigte, dass er trotz wachsender Kritik etwa der USA am harten Vorgehen im Gazastreifen festhalten werde. Israel befinde sich in einem existenziellen Krieg. Nachdem die Hamas besiegt sei, werde der Gazastreifen entmilitarisiert und unter die Sicherheitskontrolle Israels gestellt.

In Tel Aviv demonstrierten am Abend erneut Angehörige von Entführten und hunderte Unterstützer. Sie forderten die Regierung auf, mehr für die Rettung der in den Gazastreifen verschleppten Menschen zu tun. Netanjahu steht innenpolitisch zunehmend unter Druck, da israelische Soldaten versehentlich drei Geiseln erschossen haben. In Israel gab es spontane Proteste wegen des Vorfalls. Die drei Männer waren getötet worden, obwohl sie ein weißes Tuch schwenkten, wie die Armee mitteilte. Israels Generalstabschef Halevi erklärte, es seien Einsatzregeln verletzt worden. Man werde alles tun, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 17.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.