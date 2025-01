Benjamin Netanjahu. (Archivbild) (Ohad Zwigenberg / Pool AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Mehrere ausstehende Streitpunkte des Abkommens, das zu einer Waffenruhe im Gazakrieg führen soll, konnten demnach beigelegt werden. Gestern hatte Netanjahu der Hamas vorgeworfen, sich von Teilen des Abkommens zurückzuziehen, um Zugeständnisse in letzter Minute zu erpressen. Die Waffenruhe soll am Sonntag in Kraft treten. Die Hamas wies die Vorwürfe zurück. Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir drohte unterdessen mit seinem Rücktritt, sollte das Kabinett der Vereinbarung zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.