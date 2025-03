Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (AFP / OLIVER CONTRERAS)

In einer Videoansprache sagte Netanjahu, es bestehe ein Mangel an Vertrauen. Der Geheimdienst Shin Bet müsse organisatorisch wiederhergestellt werden, um alle Kriegsziele zu erreichen und - so wörtlich - "die nächste Katastrophe zu verhindern".

Bar hatte vor Kurzem sein Versagen bekundet, den Angriff und den anschließenden Massenmord von Hamas-Terroristen an Israelis am 7. Oktober 2023 nicht verhindert zu haben. Mehr als 1.200 Menschen wurden damals getötet.

