Stellt sich gegen einen Palästinenserstaat: Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Netanjahu bekräftigte in einer Mitteilung, dass sich seine Ablehnung eines Palästinenserstaates nicht geändert habe. Er reagierte damit auf Proteste von rechtsextremen Koalitionspartnern, die damit gedroht hatten, die Regierungskoalition zu verlassen. Die Minister Ben-Gvir und Smotrich hatten eine von den USA unterstützte Erklärung kritisiert, die einen Weg zur Unabhängigkeit der Palästinenser andeutet. Die Erklärung ist Teil eines Resolutionsentwurfs der Vereinten Nationen, der den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Trump unterstützt.

Netanjahu hatte den US-Plan im September bei einem Besuch im Weißen Haus angenommen, sich seitdem jedoch nicht mehr zur Frage eines Palästinenserstaates geäußert.

