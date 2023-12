Israels Ministerpräsident Netanjahu (IMAGO / Xinhua / IMAGO / JINI)

In einer Video-Botschaft sagte Netanjahu, der Krieg werde andauern, aber dies sei der Anfang vom Ende der Hamas. Das Video reiht sich ein in eine Serie von Veröffentlichungen, die in vergangenen Tagen vom israelischen Militär verbreitet wurden. In den Aufnahmen sind palästinensische Personengruppen in Unterwäsche zu sehen, die auf dem Boden sitzen und festgenommen worden sein sollen. Bisher konnte nicht verifiziert werden, wer in den Videos zu sehen ist und wann sie entstanden sind.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass sich unter den bisher mehreren hundert festgenommenen Palästinensern zehn bis 15 Prozent befunden hätten, die der Hamas oder ihr verbundenen Organisationen angehörten.

Die Hamas verbreitete über ihre Medien die Ankündigung, ihre Angriffe auf Israel fortzusetzen.

