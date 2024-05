Verstimmung mit US-Präsident Biden

Isales Premier Netanjahu (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Solche habe es auch früher gegeben und hätten bislang stets überwunden werden können, sagte Netanjahu in einem Fernsehinterview. Dennoch werde man tun, was man tun müsse, um das eigene Land zu schützen. Zuvor hatte Netanjahu in einer Videobotschaft erklärt, Israel werde ohne Unterstützung notfalls auch allein gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen kämpfen und siegen. Biden hatte gewarnt, sollte Israel eine Bodenoperation gegen Rafah beginnen, würden die Vereinigten Staaten bestimmte Waffen nicht mehr an den langjährigen Verbündeten liefern.

Diese Position wurde gestern vom Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Kirby, bekräftigt. Die Entscheidung liege bei Israel.

