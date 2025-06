Krieg in Nahost

Israels Ministerpräsident Netanjahu (dpa / Israeli Government Press Office / Uncredited)

Ministerpräsident Netanjahu bestätigte entsprechende Medienberichte.

Wörtlich schrieb er auf der Online-Plattform X, die Gruppen seien "aktiviert" worden. Dies sei auf Anraten ranghoher Sicherheitsbeamter geschehen. Medienberichten in den USA und Israel zufolge geht es vor allem um eine relativ kleine Gruppe im Raum Rafah im Süden Gazas. Durch die Förderung rivalisierender Clans solle die Hamas geschwächt werden, berichtete die israelische Nachrichtenseite "Ynet".

Ein Oppositionspolitiker hatte Netanjahu dafür kritisiert, die Clans in dem Palästinensergebiet zu bewaffnen. Hilfsorganisationen werfen ihnen unter anderem vor, Hilfsgüter aus Lastwagen zu stehlen. Ein ehemaliger israelischer Geheimdienstoffizier warnte in der "New York Times", die Bewaffnung der Gruppe durch Israel erfordere eine "genaue Überwachung".

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.