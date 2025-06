Krieg in Nahost

Israels Ministerpräsident Netanjahu (Archivbild). (dpa / Israeli Government Press Office / Uncredited)

Dies sei auf Anraten ranghoher Sicherheitsbeamter geschehen, teilte der Ministerpräsident im Onlinedienst X mit. Netanjahu verteidigte den Schritt . Damit rette man das Leben israelischer Soldaten. Ein Oppositionspolitiker hatte Netanjahu dafür kritisiert, die Clans in dem Palästinensergebiet zu bewaffnen. Hilfsorganisationen werfen ihnen unter anderem vor, Hilfsgüter aus Lastwagen zu stehlen.

Das israelische Militär griff am Abend südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Dort stelle die Hisbollah in unterirdischen Anlagen Drohnen her, hieß es. Zuvor hatte die Armee die Bewohner aufgerufen, das betroffene Gebiet zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.