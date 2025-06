Gaza-Krieg

"Gaza-Frage lösen": Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

An erster Stelle stehe die Befreiung der Geiseln aus der Gewalt der militant-islamistischen Hamas, sagte Netanjahu in einer Rede vor Geheimdienstmitarbeitern. Gleichzeitig müsse die Hamas besiegt werden. In diesem Zusammenhang sprach der israelische Regierungschef von einer "Gaza-Frage", die zu lösen sei. Gestern war bekannt geworden, dass der türkische Geheimdienstchef Kalin mit hochrangigen Hamas-Vertretern zusammenkam. Thema der Gespräche waren laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Bemühungen um eine Waffenruhe und die humanitäre Lage im Gazastreifen.

Vermittlungen von Ägypten, Katar und den USA für eine Feuerpause und die Übergabe aller verbliebenen Geiseln blieben bislang erfolglos.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.