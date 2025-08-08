Krieg im Nahen Osten

Netanjahu: Israel will volle Kontrolle über den Gazastreifen (Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa)

Der israelische Regierungschef erklärte wörtlich, anstatt den gerechten Krieg Israels gegen die Hamas zu unterstützen, belohne Deutschland den Terrorismus der Hamas durch ein Waffenembargo für Israel.

Merz: "Bundesregierung zutiefst besorgt"

Der Bundeskanzler hatte zuvor angekündigt, dass die Bundesregierung keine Ausfuhren von Rüstungsgütern mehr an Israel genehmigen werde, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Er verwies zur Begründung auf die vom israelischen Sicherheitskabinett beschlossene Ausweitung des Militäreinsatzes. Das Vorgehen der Armee im Gazastreifen lasse immer weniger erkennen, wie eine Freilassung der Geiseln, die Entwaffnung der Hamas und Verhandlungen über eine Waffenruhe erreicht werden könnten.

Merz unterstrich , die Bundesregierung bleibe zutiefst besorgt wegen des fortdauernden Leids der Zivilbevölkerung. Mit der geplanten Offensive trage die israelische Regierung noch stärker als bisher Verantwortung für deren Versorgung.

SPD-Chef Klingbeil: "Falsches muss benannt werden"

Für den Koalitionspartner SPD sagte deren Parteichef Klingbeil, die Einschränkung der Waffenlieferungen sei die richtige Entscheidung. Dem Staat Israel gelte die volle Solidarität, aber Falsches müsse benannt werden.

Mit der Entscheidung verhängt die Bundesregierung erstmals Sanktionen gegen Israel. Kritik daran gibt es auch innerhalb von CDU und CSU. Die Junge Union fragte auf Instagram gar: "Staatsräson abgehakt? Ein Bruch mit den Grundsätzen der Unionspolitik". Die Deutsch-Israelische Gesellschaft und der Zentralrat der Juden äußerten sich enttäuscht

EU und UNO kritisieren Entscheidung Israels

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte Israel auf, die Entscheidung über eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen zu überdenken. Auch bei den Vereinten Nationen stieß die geplante Ausweitung auf Kritik und Sorge. Eine Sprecherin sagte, der Beschluss könne katastrophale Folgen für Millionen Palästinenser haben und das Leben der verbliebenen Geiseln weiter gefährden.

