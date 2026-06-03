Israel
Netanjahu kündigt besseren Schutz der Bürger an der Grenze zum Libanon an

Der israelische Regierungschef Netanjahu hat dem immer wieder von der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffenen Norden seines Landes Milliarden-Hilfen versprochen.

    Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 29. September 2025 in Washington, DC, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump im State Dining Room des Weißen Hauses teil.
    Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Getty Images / Win McNamee)
    Die Regierung habe die Bereitstellung von umgerechnet knapp vier Milliarden Euro für die Sicherung und Entwicklung des an den Libanon grenzenden Nordens beschlossen, erklärte der Ministerpräsident. Der Premier sprach von einem "Mega-Plan". Netanjahu war innenpolitisch zuletzt auch durch Vorwürfe unter Druck geraten, den Norden des Landes nicht ausreichend zu schützen. Mit dem nun bewilligten Geld sollen nach Regierungsangaben unter anderem neue Schutzräume für Bewohner bei Raketen- und Drohnenangriffen geschaffen werden.
    Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.