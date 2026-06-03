Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Getty Images / Win McNamee)

Die Regierung habe die Bereitstellung von umgerechnet knapp vier Milliarden Euro für die Sicherung und Entwicklung des an den Libanon grenzenden Nordens beschlossen, erklärte der Ministerpräsident. Der Premier sprach von einem "Mega-Plan". Netanjahu war innenpolitisch zuletzt auch durch Vorwürfe unter Druck geraten, den Norden des Landes nicht ausreichend zu schützen. Mit dem nun bewilligten Geld sollen nach Regierungsangaben unter anderem neue Schutzräume für Bewohner bei Raketen- und Drohnenangriffen geschaffen werden.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.