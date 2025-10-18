Das kündigte Netanjahu in einem Fernsehinterview an. Er zeigte sich zugleich überzeugt, die Wahl - die für Oktober 2026 erwartet wird - zu gewinnen. Derzeit steht er einer Koalition aus seiner konservativen Likud-Partei mit Ultraorthodoxen und Rechtsextremen vor. Netanjahu ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in der israelischen Geschichte. Ein Gerichtsprozess sowie Ermittlungen gegen ihn ruhen derzeit. Netanjahu werden Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.