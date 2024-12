Naher Osten

Nach einem erneuten Luftangriff der Huthi-Miliz auf Israel hat Ministerpräsident Netanjahu eine harte Reaktion angekündigt. (Ohad Zwigenberg / Pool AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Man werde gegen die Miliz im Jemen nun genauso vorgehen wie gegen andere

Terrorableger der iranischen "Achse des Bösen" - mit Gewalt, Entschlossenheit und Raffinesse, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Bei dem Einschlag in Tel Aviv waren in der Nacht zum Samstag 16 Menschen verletzt worden. Anders als in früheren Fällen war es der israelischen Luftabwehr nicht gelungen, die Rakete abzufangen.

Die Huthi-Miliz kontrolliert weite Teile des Jemen und wird vom Iran unterstützt. Seit Beginn des Gaza-Krieges feuert sie immer wieder Raketen auf Israel ab. Das israelische Militär reagierte darauf wiederholt mit Gegenangriffen - zuletzt auf Häfen und Energieanlagen im Jemen.

