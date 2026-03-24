Iran-Krieg

Israels Ministerpräsident Netanjahu und US-Präsident Trump (Archivbild) (Getty Images / Joe Raedle)

Er habe darüber in einem Telefonat mit US-Präsident Trump gesprochen, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Israel werde seine Interessen unter allen Umständen verteidigen. Netanjahu fügte hinzu, Trump sei überzeugt, dass es eine Chance für ein Abkommen mit Teheran gebe.

Der US-Präsident hatte zuvor über Verhandlungen mit dem Iran berichtet und erklärt, der Austausch solle in dieser Woche fortgesetzt werden. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf widersprach dem und sagte, es gebe keinerlei Gespräche. Die USA produzierten Fake News, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren.

Trump hatte dem Iran am Sonntag zunächst ein 24-stündiges Ultimatum zur Freigabe der Straße von Hormus gestellt und ansonsten mit Angriffen auf seine Energieanlagen gedroht. Gestern hatte er dann unter Verweis auf die angeblichen Gespräche das US-Verteidigungsministerium angewiesen, Angriffe auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur des Iran für fünf Tage zu unterlassen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.