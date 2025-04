Benjamin Netanjahu (Archivbild) (picture alliance / AA / photothek.de / Kira Hofmann)

In einer Mitteilung seines Büros hieß es, Netanjahu habe die Fortsetzung der verstärkten Operationen der israelischen Armee im Gazastreifen gegen die Hamas genehmigt. Am Abend hatte die Hamas mehrere Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Aus der Stadt Aschkelon wurde nach einem Einschlag mindestens eine verletzte Person gemeldet. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden die meisten der etwa zehn Geschosse abgefangen. Die Hamas gab an, der Beschuss sei eine Reaktion auf die jüngsten israelischen Luftangriffe. Dabei waren nach palästinensischen Angaben mindestens 44 Menschen getötet worden.

Aus dem Westjordanland wurde zudem der Tod eines 14-jährigen Jungen gemeldet, der von radikalen israelischen Siedlern angegriffen worden war.

