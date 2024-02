Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel (Abir Sultan / AP / dpa )

Wie die Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf das Dokument berichtet, soll das israelische Militär für die Sicherheit in dem Palästinensergebiet verantwortlich sein. Die künftige Verwaltung des Gazastreifens beabsichtige man in die Hände von - Zitat - "lokalen Beamten mit fachlicher Erfahrung" zu legen. Dabei werde es sich um Personen handeln, die keine Verbindungen zu Ländern oder Organisationen hätten, die den Terrorismus unterstützen, hieß es. Die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde wird den Angaben zufolge in dem Plan ausdrücklich nicht genannt.

Die USA wollen, dass die Autonomiebehörde unter Palästinenserpräsident Abbas auch im Gazastreifen die Kontrolle übernimmt. Israel lehnt das ab.

