Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (2. v. r.) bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts (Archivbild). (AFP / KOBY GIDEON)

Das kündigte Ministerpräsident Netanjahu während einer Sitzung des Sicherheitskabinetts an. In einem Video erklärte er, er habe das Militär angewiesen, die Sicherheitszone im Süden des Nachbarlandes auszubauen. Gleichzeitig wolle man mit dem Libanon verhandeln. Dabei stünden zwei zentrale Ziele im Vordergrund: die Entwaffnung der Hisbollah und ein nachhaltiger Frieden.

Das Sicherheitskabinett sollte nach Angaben eines hochrangigen Regierungsmitarbeiters über einen möglichen Waffenstillstand im Libanon beraten. Der Iran ⁠hat ⁠eine Ausweitung der Feuerpause mit ⁠den USA auf den Libanon zur Bedingung für eine dauerhafte Waffenruhe ⁠gemacht.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.