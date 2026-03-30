Grabeskirche im Morgenlicht, Jerusalem (picture alliance / Presse-Bild-Poss / Uta Poss)

Er habe die zuständigen Behörden angewiesen, Kardinal Pizzaballa uneingeschränkten und sofortigen Zugang einzuräumen, schrieb Netanjahu auf der Plattform X. Pizzaballa hatte gestern in der Kirche die traditionelle Messe zum Palmsonntag feiern wollen, war aber von israelischen Polizisten angehalten und zur Umkehr aufgefordert worden, wie das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mitteilte. Es bezeichnete den Vorfall als schwerwiegenden Präzedenzfall.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.