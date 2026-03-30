Jerusalem
Netanjahu ordnet freien Zugang zur Grabeskirche an

Nach heftiger Kritik hat Israels Ministerpräsident Netanjahu angeordnet, dem höchsten katholischen Kirchenvertreter im Heiligen Land Zugang zur Grabeskirche in Jerusalem zu gewähren.

    Blick auf Jerusalem - die Grabeskirche im Morgenlicht
    Grabeskirche im Morgenlicht, Jerusalem (picture alliance / Presse-Bild-Poss / Uta Poss)
    Er habe die zuständigen Behörden angewiesen, Kardinal Pizzaballa uneingeschränkten und sofortigen Zugang einzuräumen, schrieb Netanjahu auf der Plattform X. Pizzaballa hatte gestern in der Kirche die traditionelle Messe zum Palmsonntag feiern wollen, war aber von israelischen Polizisten angehalten und zur Umkehr aufgefordert worden, wie das Lateinische Patriarchat von Jerusalem mitteilte. Es bezeichnete den Vorfall als schwerwiegenden Präzedenzfall. 
    Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.