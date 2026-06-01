Archivbild eines früheren israelischen Angriffs auf Beirut im April. (AP / Hassan Ammar)

Dies gab Netanjahu in Jerusalem bekannt. Die Angriffe richten sich demnach gegen die militant-islamistische Hisbollah, die Israel immer wieder mit Raketren beschießt.

Die israelische Armee rückt im Libanon seit Tagen weiter Richtung Norden vor. Zuletzt brachte sie die strategisch gelegene Kreuzfahrerburg "Beaufort" unter ihre Kontrolle. Bundesaußenminister Wadephul äußerte sich deswegen besorgt. Der CDU-Politiker sagte, eine weitere Eskalation verschärfe die Lage und sorge für neue Fluchtbewegungen.

Entwicklungsministerin Alabali Radovan will sich heute von der Situation der Flüchtlinge im Libanon ein Bild machen. Vor ihrer Abreise sprach die SPD-Politikerin von einem Zeichen der Solidarität mit dem Land. Ein Thema ihres Besuchs sind auch die Bemühungen der libanesischen Regierung, trotz der Krise ihren Reformkurs fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.