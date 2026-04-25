Sein Büro teilte mit, die Ziele sollten mit - so wörtlich - "Nachdruck" angegriffen werden. Die israelische Armee hatte der Hisbollah zuvor vorgeworfen, die geltende Waffenruhe missachtet haben. Die Miliz habe israelische Soldaten mit Drohnen attackiert.
Die Hisbollah betrachtet die inzwischen verlängerte Waffenruhe als bedeutungslos. Ein Parlamentsabgeordneter der Hisbollah verwies auf anhaltende Angriffe seitens Israel. Man habe das Recht, darauf zu reagieren.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.