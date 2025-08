Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf hochrangige Mitarbeiter von Premierminister Netanjahu übereinstimmend, dieser plane, den gesamten Gazastreifen unter israelische Kontrolle zu stellen. Zuvor hatte Netanjahu angekündigt, der Armee in dieser Woche weitere Anweisungen für das Vorgehen im Gaza-Krieg zu erteilen. Die israelische Armee kontrolliert nach Angaben der UNO bereits 88 Prozent des Küstengebiets.

In den vergangenen Tagen hatten Propaganda-Videos der Terrororganisation Hamas, in denen ausgehungerte Geiseln in einem Tunnel zu sehen sind, Entsetzen in Israel ausgelöst. Angehörige der noch immer von der Terrororganisation festgehaltenen Geiseln erklärten, der Ministerpräsident führe Israel und die Verschleppten in den Untergang. Ehemalige führende israelische Sicherheitsexperten forderten ebenfalls einen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung für die Geiseln. Zu den Unterzeichnern eines entsprechenden Briefes gehören unter anderem frühere Chefs von Inlands- und Auslandsgeheimdienst sowie ehemalige Generalstabschefs.

