Ein Auto der Hilfsorganisation World Central Kitchen wurde bei einem israelischen Angriff getroffen. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Omar Ashtawy \ apaimages)

Netanjahu betonte, die Behörden überprüften den Vorfall gründlich. Man werde alles tun, damit sich so etwas nicht wiederhole. Zuvor hatte das israelische Militär bereits eine unabhängige Untersuchung angekündigt.

World Central Kitchen: Fahrt war koordiniert

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen hatte heute früh den Tod von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Fahrer im Gazastreifen bestätigt. Diese seien in einem deutlich gekennzeichneten Fahrzeug abseits der Kampfgebiete unterwegs gewesen, um Essen zu verteilen, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit. Die Todesopfer stammen den Angaben zufolge aus Australien, Polen, den USA, Kanada und den Palästinensergebieten. World Central Kitchen stoppte vorerst seine Arbeit im Gazastreifen.

Laut Hilfsorganisation war die Fahrt mit der israelischen Armee koordiniert. Die Helfer hätten gerade ein Lagerhaus in der Ortschaft Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens verlassen, als sie beschossen worden seien. Dort hätten sie mehr als 100 Tonnen humanitärer Lebensmittelhilfe entladen, die auf dem Seeweg in den Gazastreifen gebracht worden sei. World Central Kitchen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten über 42 Millionen Mahlzeiten im Gazastreifen ausgegeben.

Kritik an Vorgehen Israels

Der Vorfall löste international Kritik aus. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Griffiths, betonte: "Die Handlungen derer, die dahinterstehen, sind durch nichts zu rechtfertigen." Zuvor hatten unter anderem Polens Außenminister Sikorski sowie der EU-Außenbeauftragte Borrell Aufklärung gefordert. Letzterer erklärte, trotz aller Forderungen zum Schutz von Zivilisten und humanitären Helfern gebe es neue unschuldige Opfer. Der australische Premier Albanese sagte laut Medienberichten, dies sei eine Tragödie, die niemals hätte geschehen dürfen. Menschen, die Hilfe leisteten, müssten ebenso wie andere Zivilisten geschützt werden. Die US-Regierung äußerte sich tief bestürzt.

Die Regierung in Zypern teilte mit, die in den Gazastreifen geschickten Hilfsschiffe kehrten zurück zum Inselstaat. An Bord seien noch etwa 240 Tonnen Hilfsgüter, die nicht verteilt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.