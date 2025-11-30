Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toshiyuki Fukushima)

In Übereinstimmung mit Richtlinien und Verfahren sei der Antrag zunächst an die Begnadigungsabteilung des Justizministeriums weitergeleitet worden, heißt es.

Trump forderte Herzog mehrfach zur Begnadigung Netanjahus auf

US-Präsident Trump hatte Herzog nach der Vereinbarung über eine Waffenruhe mehrfach aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen. In einem Brief schrieb Trump Mitte November, er respektiere die Unabhängigkeit der israelischen Justiz, glaube aber, dass die Anklage gegen Netanjahu politisch motiviert und nicht gerechtfertigt sei. Herzog teilte mit, jeder, der eine Begnadigung anstrebe, müsse einen formellen Antrag stellen. Bereits im Oktober hatte Trump während einer Ansprache im israelischen Parlament zur Begnadigung Netanjahus aufgerufen.

