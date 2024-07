Israelischer Ministerpräsident

Benjamin Netanjahu reist in die USA. (Abir Sultan / AP / dpa )

Im Mittelpunkt steht der Krieg im Gaza-Streifen. Darüber will Netanjahu in Washington auch mit US-Präsident Biden sprechen. Ein Aspekt dürften die Bemühungen um eine Befreiung der Geiseln in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas sein. Netanjahu und Biden waren zuletzt im vergangenen Herbst in Tel Aviv persönlich zusammengekommen, kurz nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Am Mittwoch will der israelische Premier vor beiden Kammern des US-Kongresses eine Rede halten.

Vor Netanjahus Abflug demonstrierten am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv mehrere hundert Menschen gegen den Ministerpräsidenten und seine Regierung. Sie forderten Netanjahu auf, die Reise nicht anzutreten, bevor er ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen unterzeichnet habe. Unter den Teilnehmern waren Angehörige von Entführten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.