Treffen im Weißen Haus

Der israelische Präsident wurde zu einem Abendessen im Weißen Haus empfangen. (AP / Alex Brandon)

Beide trafen sich zu einem privaten Abendessen. Es war bereits Netanjahus dritter Besuch im Weißen Haus seit Trumps Amtsantritt im Januar. Im Anschluss traten beide vor die Presse. Trump kündigte unter anderem an, nun doch wieder Waffen in die Ukraine zu liefern. Mit Blick auf den Gazakrieg zeigte sich Trump überzeugt, dass die Hamas einem Waffenstillstand zustimmen werde. Netanjahu seinerseits gab an, dass er den US-Präsidenten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen habe.

