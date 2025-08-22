Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa)

Der Premierminister nannte unter anderem die Freilassung aller noch verbliebenen Geiseln in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas. Am Montag hatte die Hamas einem Vorschlag der Vermittler Ägypten, Katar und USA zugestimmt, der eine 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung zunächst eines Teils der Geiseln vorsieht.

Armee rückt weiter auf Gaza-Stadt vor

Die israelische Armee rückte unterdessen weiter auf Gaza-Stadt vor. Mehrere Vororte stünden bereits unter israelischer Kontrolle, erklärte ein Sprecher der Streitkräfte. Bei israelischen Angriffen in anderen Teilen des Gaza-Streifens gab es nach palästinensischen Angaben weitere Todesopfer. Mindestens sieben Menschen wurden demnach in der Nähe einer Verteilstelle für Hilfsgüter erschossen. Aus Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets wurden mehrere Todesopfer nach Luftangriffen gemeldet. Die israelische Armee erklärte, man prüfe die Berichte.

