Der israelische Regierungschef Netanjahu wird vor beiden US-Kongresshäusern sprechen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Sie ist für 20 Uhr unserer Zeit angekündigt. In der Ansprache dürfte es vor allem um das weitere Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen gehen. US-Präsident Biden drängt Netanjahu seit Wochen, bei dem Vorgehen gegen die militant-islamistische Hamas die Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet besser zu schützen.

Der israelische Premier war am Montag in der US-Hauptstadt eingetroffen. Morgen will er den US-Präsidenten im Weißen Haus treffen. Auch ein Gespräch mit dessen Stellvertreterin Harris ist geplant, die voraussichtlich statt Biden bei der Präsidentschaftswahl im November für die Demokraten antritt. Der republikanische Bewerber Trump kündigte ein Treffen mit Netanjahu für Freitag an.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.