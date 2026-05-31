Einnahme von Burg Beaufort im Libanon

Israels Ministerpräsident Netanjahu bezeichnete die Einnahme der Kreuzritterfestung als entscheidende Wendung. Man sei vereint, entschlossen und stärker als jemals zuvor auf die Burg zurückgekehrt. Das israelische Militär erklärte, die Hisbollah habe aus der Region Angriffe ausgeführt.
Der libanesische Ministerpräsident Salam warf Israel vor, den südlichen Libanon weitgehend zu zerstören. Dies sei ein Versuch, die Geschichte auszuradieren.
Frankreichs Präsident Macron erklärte auf X, die Eskalation im Südlibanon sei durch nichts zu recvhtfertigen. Die Waffen müssten umgehend schweigen. Frankreichs Außenminister Barrot verlangte wegen des Vorstoßes im Libanon eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.
Formell gilt seit Mitte April zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah eine Waffenruhe.
Die Festung Beaufort wurde im 12. Jahrhundert errichtet und liegt nördlich des Flusses Litani. Sie war schon früher Teil von Kriegen in der Region.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.