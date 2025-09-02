Israel beruft seine Reservisten ein (Archivbild). (AFP / Menahem Kahana)

Netanjahu sagte in einer Videobotschaft an die Soldaten, man führe einen hartnäckigen und gerechten Krieg. Generalstabschef Zamir erklärte bei einem Treffen mit Reservisten, der Bodeneinsatz in Gaza-Stadt habe begonnen, und man dringe in Gebiete vor, die man nie zuvor betreten habe. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet allerdings auch, dass Zamir bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts erneut Kritik an der Offensive geübt haben. So habe er betont, diese gefährde die israelischen Geiseln der Hamas und stelle eine große Belastung für das ohnehin schon stark geforderte Militär dar.

Die Armee hatte zuvor mit der angekündigten Mobilisierung zehntausender Reservisten begonnen. Die Einberufungen sind Teil des Plans zur Einnahme von Gaza-Stadt.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.