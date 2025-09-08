Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Hochhäuser in Gazastadt beschossen. (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)

Netanjahu erklärte, derzeit sammelten sich die Streitkräfte. Er forderte die Bewohner von Gaza-Stadt auf, das Gebiet zu verlassen. In den vergangenen Tagen hatte Israel dort mehrere Hochhäuser aus der Luft angegriffen, dabei wurden nach palästinensischen Angaben zahlreiche Menschen getötet. Dem israelischen Militär zufolge hat die Terrororganisation Hamas die Gebäude genutzt. Die Zivilbevölkerung sei vorab gewarnt worden.

In Jerusalem sind am Morgen bei einem Anschlag auf einen Bus mindestens sechs Menschen getötet worden, zehn weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei sind auch die beiden Angreifer tot. Die Hamas reklamierte den Anschlag nicht für sich, erklärte aber, dass dieser von Palästinensern verübt worden sei. Israels Polizei nahm eigenen Angaben zufolge einen Einwohner des arabisch geprägten Ostteils von Jerusalem fest. Man prüfe den Verdacht, dass er an der Vorbereitung der Tat beteiligt war.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.