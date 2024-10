Nahost-Krieg

Netanjahu: "Tötung von Hamas-Chef Sinwar ist Anfang vom Ende des Gaza-Krieges" - Hisbollah kündigt "eskalierende Phase" an

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Tötung des Hamas-Anführers Sinwar durch sein Land als "Meilenstein" bezeichnet. Das sei zwar noch nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber "der Anfang vom Ende", sagte Netanjahu am späten Abend in einer Videobotschaft. Die Hisbollah-Miliz im Libanon kündigte dagegen eine neue Eskalationsstufe in ihren Kämpfen gegen Israel an.