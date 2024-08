Naher Osten

Israels Premier Netanjahu (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Unter anderem der Iran macht Israel für die Tötung von Hamas-Chef Hanija in Teheran verantwortlich. Offiziell bekannt hat sich das Land bislang nur zu dem Angriff in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut, bei dem ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur getötet wurde.

UNO-Generalsekretär Guterres warnte vor einer Gewaltspirale. Alle Beteiligten seien aufgerufen, aktiv an einer Deeskalation im Nahen Osten zu arbeiten, erklärte sein Sprecher. Zurückhaltung allein reiche nicht mehr aus.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konnte sich in seiner Dringlichkeitssitzung in New York nicht auf eine einheitliche Botschaft verständigen.

