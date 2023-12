Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ronen Zvulun)

Jemand, der einen Völkermord an den Kurden begehe und Journalisten einsperre, sei der letzte, der anderen Menschen Moralpredigten halten sollte, sagte Netanjahu. Erdogan hatte ihn zuletzt auf eine Stufe mit Adolf Hitler gestellt. In einer Rede in Ankara warf Erdogan außerdem den USA vor, am Tod der mehr als 20.000 Menschen im Gazastreifen mitschuldig zu sein, weil sie Israel unterstützten.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.