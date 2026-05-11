Naher Osten

Er wolle den monetären Teil der gemeinsamen Rüstungs-Zusammenarbeit beider Länder auf "Null" reduzieren, sagte Netanjahu in einem Interview des US-Senders CBS. Vor dem Hintergrund der angestrebten engeren Beziehungen zu den Golfstaaten sei jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Neuordnung der finanziellen Beziehungen zu den USA. Israel erhält derzeit jährlich etwa 3,8 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe. Netanjahu betonte, er wolle umgehend mit der Umsetzung seiner Pläne beginnen. Ziel sei, sich innerhalb eines Jahrzehnts finanziell unabhängig von Washington zu machen.
Für den Zeitraum von 2018 bis 2028 hatte Washington insgesamt 38 Milliarden Dollar zugesagt.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.