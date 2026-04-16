Nahost
Netanjahu wird mit Libanons Präsident Aoun sprechen

Der israelische Regierungschef Netanjahu wird heute mit dem libanesischen Staatspräsidenten Aoun telefonieren.

    Porträtfoto von Benjamin Netanjahu
    Der israelische Premierminister Netanjahu wird heute mit Libanons Staatschef Aoun telefonieren (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sipa USA)
    Dies sagte die israelische Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Technologie, Gamliel, dem Armeesender in Jerusalem. Zuvor hatte US-Präsident Trump Kontakte zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene angekündigt. Gesandte aus Israel und dem Libanon waren vor zwei Tagen in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Unterredungen zusammengekommen. Zu Ergebnissen wurden keinerlei Angaben gemacht. Der Libanon fordert eine Feuerpause, während Israel die Entwaffnung der Terrorgruppen zum Ziel hat.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.