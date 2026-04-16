Dies sagte die israelische Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Technologie, Gamliel, dem Armeesender in Jerusalem. Zuvor hatte US-Präsident Trump Kontakte zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene angekündigt. Gesandte aus Israel und dem Libanon waren vor zwei Tagen in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Unterredungen zusammengekommen. Zu Ergebnissen wurden keinerlei Angaben gemacht. Der Libanon fordert eine Feuerpause, während Israel die Entwaffnung der Terrorgruppen zum Ziel hat.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.