Eskalation im Nahen Osten

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu (hier in einer Videoansprache) (XinHua / dpa )

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Nour News wurde unter anderem ein Militärkomplex in Parchin südöstlich von Teheran durch israelische Luftschläge getroffen. Die israelischen Streitkräfte bestätigten Angriffe mit etwa 20 Kampfjets auf Infrastruktur für Abschuss und Lagerung von Raketen sowie gegen militärische Satelliten und Radaranlagen. Laut einer weiteren Mitteilung wurde in Israel mindestens eine ballistische Rakete aus dem Iran abgefangen. Zuvor hatte es in der Küstenmetropole Tel Aviv und Umgebung Raketenalarm gegeben.

Nach den Worten von Ministerpräsident Netanjahu will Israel einen Zermürbungskrieg mit dem Iran vermeiden. Er sagte der "Times of Israel", sobald die Bedrohungen durch ballistische Raketen und das Atomprogramm beseitigt seien, werde die Operation eingestellt.

"Wir kommen diesen Zielen Schritt für Schritt näher. Wir sind kurz davor, sie zu erreichen", fügte Netanjahu hinzu.

